H&M chiude 7 negozi in Italia a causa del coronavirus: decisione necessaria per l'azienda svedese. A rischio oltre 100 dipendenti in tutta Italia.

L’azienda H&M chiude in Italia 7 negozi. Il coronavirus segna una battuta d’arresto per alcuni punti vendita della catena nello stivale e centinaia di negozi in tutto il mondo. Più di 100 dipendenti rischiano di perdere il lavoro.

H&M chiude i negozi in Italia

Attraverso un comunicato di UILTuCS, l’azienda H&M, noto marchio d’abbigliamento, ha comunicato alle organizzazioni sindacali che 7 punti vendita in Italia non riapriranno. La causa? il coronavirus. Quest’ultimo segna una battuta d’arresto per centinaia di negozi in tutto il mondo ed alcuni in Italia. Non solo nell’azienda, ma in tutti i settori molte persone stanno attraversando un momento critico per il futuro lavorativo. Molti sono in stand-by, senza percepire stipendio, altri non hanno certezza del futuro e altri ancora nonostante il lockdown continuano a lavorare .

I negozi in chiusura

I negozi che non riapriranno dopo il coronavirus sono a Milano ed Udine.

Ecco quali saranno:

punto vendita di Corso Buenos Aires

punto vendita di via Torino

punto vendita a Udine

Con la chiusura dei punti vendita perdono il lavoro 70 dipendenti a Milano e 14 ad Udine. Tra agosto e novembre chiuderanno anche gli store a:

Grosseto , il 9 agosto con 18 lavoratori

, il 9 agosto con Gorizia, l’8 novembre con 12 lavoratori

Anche a Vicenza 2 punti vendita centro 16 dipendenti e a Bassano in provincia di Vicenza, con 18 lavoratori, prevedono la chiusura tra agosto e novembre.





Tutti i numeri dei dipendenti che perdono il lavoro

In totale, per i 7 negozi di H&M perderanno il lavoro 145 persone: 39 con un contratto par-time, 62 full time, 10 tempi indeterminati e 34 lavoratori a chiamata per i quali l’azienda UILTuCS aveva contestato l’utilizzo della modalità di contratto.

La decisione arriva dalla casa svedese che ha scelto di terminare l’attività dei 7 negozi per poter portare avanti con continuità l’attività degli altri 172 punti vendita sul territorio.