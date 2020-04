Papa Francesco frena il balzo in avanti dei vescovi contro il governo e invita all'obbedienza alle disposizioni.

In seguito alla conferenza del premier Conte nella quale è stata annunciata la ripartenza e la fase 2, sono emerse non poche critiche. A partire dalla mancanza del capitolo scuola e bambini, ma anche e soprattutto per il mancato coraggio del governo. Le aperture previste dal 4 maggio – secondo molti governatori – sono insufficienti e deludenti. Per questo motivo è nato uno scontro tra Regioni e governo, ma non solo. La Cei ha attaccato il governo sulla questione delle celebrazioni dei riti religiosi: l’accusa è di aver precluso la libertà di culto.

A tale riguardo, però, Papa Francesco, durante la messa a Santa Marta, si è schierato con il governo invitando i vescovi a “obbedire alle disposizioni”.

Papa Francesco contro i vescovi

Papa Francesco ha presieduto la Messa a Casa Santa Marta e ha invitato i vescovi – nell’omelia quotidiana – a rispettare e obbedire alle disposizioni del governo. Rispetto all’attacco dei vescovi contro il governo, il Pontefice invita all’obbedienza.

Nonostante – di fatto – sia stato anche messo in mezzo il Concordato. L’articolo 2 parla chiaro: “è garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni – recita – la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Lecito dunque il ricordo dei vescovi.

Ma per Papa Francesco l’invito è alla preghiera: “In questo tempo – ha detto all’inizio della Messa -, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni”.