Coronavirus, proposta per istituire giornata in ricordo delle vittime

Alcuni deputati hanno presentato una proposta di legge per istituire nella data del 18 marzo la giornata in ricordo delle vittime del coronavirus.

Queste settimane di emergenza sanitaria rimarranno con molta probabilità impresse a lungo nella memoria collettiva del Paese, tanto che nell’aula del Parlamento alcuni esponenti politici stanno avanzando l’ipotesi di istituire una giornata commemorativa in ricordo delle vittime del coronavirus. A presentare ufficialmente la proposta sono stati i deputati del Pd Maurizio Martina ed Elena Carnevali, provenienti dalla provincia di Bergamo, che attraverso un apposito disegno di legge auspicano l’istituzione di un apposito giorno della memoria il 18 marzo.



Coronavirus, giorno in ricordo delle vittime

Nel presentare la loro proposta di legge, i due deputati hanno dichiarato come la scelta della data sia caduta sul 18 marzo perché è stato in quel giorno che i mezzi dell’esercito hanno transitato per Bergamo trasportando decine di salme provenienti dal cimitero comunale: “Proprio per non dimenticare coloro che hanno perso la vita, è doveroso istituire il 18 marzo, giorno in cui i mezzi militari hanno lasciato la città per la prima volta con quelle sessantacinque salme, la “Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus”.

Martina e Carnevali, originari proprio della provincia di Bergamo, hanno in seguito aggiunto: “La giornata dovrà diventare l’occasione per ricordare chi è deceduto mentre era in servizio per salvare altre vite e chi ha perso la propria vita in un ospedale, in una casa di riposo o nella propria abitazione senza poter ricevere il conforto dei propri affetti“.





L’analoga proposta della Lega

Una simile proposta di legge è stata presentata anche dalla deputata leghista Elena Murelli, con motivazioni analoghe a quelle dei due parlamentari Dem: “Il 18 marzo è stato scelto perché in questa data abbiamo visto, su tutti i mezzi di informazione, la colonna di mezzi dell’esercito che trasportavano le bare fuori Bergamo: un’immagine che è tristemente rimasta indelebile negli occhi e nei cuori di tutti gli italiani“.