Hygiene Hand evita il contatto diretto delle nostre mani con le superfici e limita il rischio contagio da coronavirus: l'idea di un medico.

Distanziamento sociale, uso di dispositivi di protezione e corretta igiene delle mani: sono questi gli accorgimenti che abbiamo imparato a prendere in questi due mesi. Lavarsi spesso le mani, però, non è sempre possibile, soprattutto quando siamo fuori casa e veniamo in contatto con superfici potenzialmente contaminate. Per questo un medico in pensione ha inventato Hygiene Hand, una “mano d’ottone” per evitare il contatto diretto con maniglie e pulsanti, e quindi limitare il contagio da coronavirus.

Hygiene Hand, strumento anticontagio da coronavirus

Lavarsi spesso le mani è la misura più importante per ridurre il rischio di contagio da Covid-19. In alternativa si possono usare dei guanti monouso (da smaltire correttamente per non creare un danno all’ambiente) oppure una soluzione igienizzante idroalcolica.

Se non è possibile percorrere queste due alternative e passiamo molto tempo fuori casa senza la possibilità di lavare le mani, il rischio contagio aumenta.

Soprattutto se durante la giornata si viene in contatto con superfici potenzialmente contaminate, come maniglie delle porte o pulsanti degli ascensori.





Per ovviare al problema un medico americano in pensione ha creato uno strumento per evitare il contatto diretto con superfici sporche o contaminate. L’invenzione del medico si chiama Hygiene Hand ed è uno strumento d’ottone che evita il contatto diretto delle nostre mani con gli oggetti. È composto per la maggior parte di rame, uno dei materiali su cui il coronavirus resiste di meno (non più di quattro ore).

Il medico di New York ha iniziato a produrlo in serie dopo una campagna di crowfunding ed è in vendita per un valore da 23 a 30 euro. Ovviamente, spiega lo stesso produttore, Hygiene Hand da solo non è la panacea da tutti i mali, ma può essere utile se affiancato ad altri dispositivi di sicurezza e se rispettiamo anche tutte le altre regole previste per limitare i contagi.