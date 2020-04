Grande gioia a Parma, dove una mamma positiva al coronavirus ha partorito una figlia negativa: le sue condizioni sarebbero buone.

Nonostante la situazione non volga per il meglio, a Parma è stata registrata una nuova nascita: una mamma positiva al coronavirus ha messo al mondo una figlia negativa. Si tratta del primo parto nel reparto Covid dell’ospedale Maggiore, accolto con grande gioia dai medici e dai genitori. “La bambina, dopo una prima fase di attento monitoraggio delle condizioni cliniche, – ha spiegato la professoressa Serafina Perrone direttrice della struttura di Neonatologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma – sarà condotta dalla mamma”.

Mamma positiva partorisce figlia negativa

Era accaduto altre volte che una madre positiva partorisca una figlia negativa, mentre è stato registrato un solo caso (in Italia) di un bimbo nato positivo ad Aosta. Un’ulteriore conferma, questa di Parma, a rafforzare l’ipotesi che le madri non trasmettano il virus al feto. La bambina nata al Maggiore infatti è risultata negativa al tampone e in perfetta salute.

“Abbiamo già avuto quattro parti – spiega la professoressa Tiziana Frusca direttrice della struttura di Ostetricia e ginecologia dell’Aou – in donne gravide covid che si erano nel frattempo negativizzate”.

Dall’inizio emergenza, inoltre, “abbiamo seguito 11 donne in tutto e nessuno dei neonati era positivo. Anche i parti sono stati tutti naturali, ad eccezione di un cesareo su una donna che però aveva già precedentemente partorito con un cesareo”.

“L’assistenza e gli aspetti relazionali madre e neonato in queste circostanze sono fondamentali – ha aggiunto infine la professoressa Serafina Perrone – e costituiscono una sfida anche per noi operatori sanitari. Abbiamo gestito madri con pregressa infezione, convalescenti, e madri con infezione sospetta. Per noi neonatologi l’assistenza centrata sulla famiglia è la priorità”.