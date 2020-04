Coronavirus, virologo Broccolo: “Fine dei contagi? Spero per fine anno”

Il virologo Francesco Broccolo commenta l'aumento dei contagi in Germania e spiega come potrebbe evolvere la situazione italiana.

Francesco Broccolo – virologo – è stato ospite in collegamento di Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso e ha commentato i dati sui contagi da coronavirus. Mentre in Germania dopo l’avvia della fase 2 è stato registrato un aumento dei contagi, l’Italia procede con prudenza. Infatti, il premier Conte ha ribadito più volte che il rischio delle aperture è quello di generare nuovi focolaio e dunque occorre prudenza. Broccolo ha ricordato che quanto accaduto in Germania è successo anche a Singapore, dove con la fase 2, “in 48 ore” ci sono state “2500 persone contagiate”.

Coronavirus, il virologo Francesco Broccolo

L’Italia si appresta a cominciare la fase 2 e guardando alla Germania dove i contagi sono aumentati – teme possa replicarsi la stessa situazione. “Le previsioni – ha detto il virologo Broccolo commentando l’andamento del coronavirus in Italia – sono che se adesso molliamo definitivamente il lockdown torna la pandemia.

Dobbiamo aprire gradualmente, con tamponi a tappeto per circoscrivere la linea dei contagi positivi. Se ci comportiamo così, entro fine anno potrebbe finire tutto”.

Parlando poi di come estinguere il virus e basandosi sulla studio per il quale scomparirebbe in due minuti se posto al sole a 24 gradi con l’80 per cento dell’umidità, Broccolo commenta le vacanze estive: “Al mare potremmo stare sulla sabbia e fare il bagno. Sono ottimista per il mare. La catena del contagio si riduce all’aperto. Sono meno ottimista per i locali. Ambienti chiusi e condizionatori sono il nostro nemico”.