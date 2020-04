Fase 2, si teme nuova fuga da Milano verso il sud: mezzi presi d’assalto

Anche nella fase 2 si teme una nuova fuga di persone da Milano verso il Sud: treni, bus e aerei sono presi d'assalto.

Nella notte tra l’8 e il 9 marzo scorsi le stazioni di Milano sono state prese d’assalto a causa dell’ipotesi di chiusura della Lombardia e di altre 14 province italiane. Un esodo quello registrato che ha spostato migliaia di pendolari da Milano verso il Sud Italia e che potrebbe aver contribuito alla diffusione del contagio. Di nuovo, anche la settimana successiva – quando pareva che tutta l’Italia venisse chiusa in un’unica zona rossa – sono state registrate molte partenze. Dal 4 maggio, infine, quando dovrebbe prendere il via la fase 2 si teme una nuova fuga da Milano. L’ipotesi terrorizza gli italiani: bus, treni e aerei sono stati presi d’assalto. Scatta l’allarme di Borrelli.

Fase 2, possibile nuova fuga

Erano immagini che hanno indignato la popolazione: gente che affollava le stazioni – ancora senza mascherine – e che si spostava da una Regione all’altra per tornare a casa.

Era l’8 marzo scorso quando è stata registrata una fuga da Milano al Sud Italia e l’ipotesi di un nuovo esodo nella fase 2 spaventa molte persone. La possibilità di rientrare nella propria residenza potrebbe essere la spinta giusta per tutte quelle persone che non vedono l’ora di tornare a casa. I dati sugli acquisti parlano di treni, bus e aerei – quei pochi che sono rimasti – presi d’assalto. La tratta Milano-Napoli in particolare è la più richiesta.

Trenitalia ha disposto un aumento dei treni Frecciarossa che collegano le Regioni, ma non per agevolare la fuga quanto per permettere ai lavoratori di raggiungere le loro sedi dal 4 maggio. Gli spostamenti – stando al nuovo Dpcm – infatti, sono consentiti solo per “compravate esigenze lavorative, di salute o per tornare al proprio domicilio“.





Infine, il consigliere dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha lanciato l’allarme sicurezza sui bus: sarebbero state adottate misure diverse per ogni Regione e sui mezzi c’è ancora molta confusione.