Dopo una lunga malattia, diagnosticata qualche mese fa, è morto il Gran Maestro dell'Ordine di Malta, Fra' Giacomo Dalla Torre.

Fra’ Giacomo Dalla Torre, Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, aveva 76 anni. Qualche mese fa gli era stata diagnosticata una malattia, che l’ha portato alla morte. Fino all’elezione del prossimo Gran Maestro, il Gran Commendatore, Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas, prenderà il ruolo di Lungotenente interinale, con funzione di capo del Sovrano Ordine di Malta.

Fra’ Giacomo Dalla Torre entrò nel Sovrano Ordine di Malta nel 1985 e ha emesso i voti solenni nel 1993.

Da allora ha ricoperto una numerosi di incarichi, tra cui per nove anni quello di Gran Priore di Roma, fino all’elezione a Gran Maestro, il 2 maggio 2018. Il Gran Maestro era impegnato soprattutto in operazioni per i bisognosi e distribuiva pasti ai senzatetto di Roma che, soprattutto durante l’emergenza sanitaria, hanno accusato ancora di più la loro condizione di fragilità. Inoltre ha compiuto numerosi viaggi internazionali, gli ultimi in Benin, Camerun, Germania, Slovenia e Bulgaria, dove ha incontrato i relativi capi di Stato.





Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, fondato a Gerusalemme intorno all’anno 1048, è un ordine religioso cavalleresco canonicamente dipendente dalla Santa Sede, con finalità assistenziali. Il loro motto è Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, e cioè “difesa della fede e aiuto ai poveri“.