Una ragazza di 17 anni è morta a causa di una polmonite interstiziale: secondo i medici, però, la patologia non è riferibile al Covid-19.

Tragedia a Savona, dove una ragazza è morta per una polmonite interstiziale a 17 anni: non sarebbe una patologia correlata al coronavirus. Ricoverata presso l’ospedale pediatrico dal alcuni giorni, aveva trascorso la degenza nella struttura del Santa Corona, a Pietra Ligure. La ragazza abitava ad Albenga, dove frequentava l’istituto Falcone a Loano.

“Tutti gli accertamenti e le ricerche di infezione da coronavirus condotti presso l’Istituto – si legge in una nota diramata dall’ospedale Gaslini – sono risultati negativi: tamponi, BAL (lavaggio Broncoalveolare) e sierologia, orientando la diagnosi verso una patologia infettiva non covid-correlata. Dal momento dell’ingresso in ospedale le condizioni della ragazza si sono progressivamente aggravate, richiedendo assistenza intensiva fino all’intubazione e al successivo decesso”.

Muore per polmonite a 17 anni

Un tragico epilogo per una ragazza di 17 anni che è morta per una polmonite interstiziale all’ospedale Gaslini di Genova.

La giovanissima sarebbe risultata negativa al tampone per coronavirus. Una patologia non correlata quindi al Covid-19, ma che ha condotto la 17enne al decesso. Aveva trascorso la degenza presso una struttura di Pietra Ligure ma le sue condizioni si erano aggravate al punto da necessitare l’intubazione. Arrivata al pediatrico Galisni sarebbe quindi stata presa in carico dai medici.

Nonostante le cure tempestive, la situazione si è ulteriormente aggravata fino all’intubazione e al successivo decesso. I medici hanno voluto chiarire che “tutti gli accertamenti e le ricerche di infezione da coronavirus condotti presso l’Istituto sono risultati negativi: tamponi, BAL (lavaggio Broncoalveolare) e sierologia, orientando la diagnosi verso una patologia infettiva non covid-correlata”.