Allerta gialla in Lombardia: le previsioni meteo per il 30 aprile e il 1 maggio hanno rilevato il rischio di temporali e vento forte.

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla con criticità ordinaria su Milano e la Lombardia per temporali forti, vento e rischio idrogeologico. Il tutto riguarda la giornata di giovedì 30 aprile 2020 a partire dalle 16:00.

Allerta meteo sulla Lombardia

L’allerta vento, che proseguirà fino al giorno seguente, riguarda in particolare laghi e prealpi varesini e occidentali, orobie bergamasche, laghi orientali, pianura centrale e orientale, nodo idraulico di Milano e l’Appennino. Stando al documento delle autorità si prevede il passaggio di una perturbazione atlantica con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulle zone prealpine e su pianure prospicienti.

I fenomeni più intensi si esauriranno giovedì 30 ma sulle zone orientali della regione potrebbe verificarsi qualche debole precipitazione residua nelle primissime ore del 1 maggio.

In questa giornata si prevedono fenomeni sparsi ma deboli di maltempo nel pomeriggio e nella serata sulle zone prealpine e alpine.





La Protezione Civile ha inoltre specificato che, anche se per il 30 aprile non si prevedono cumulate di pioggia areali significative, non si escludono fenomeni intensi isolati a carattere di rovescio e temporale con anche di 40-60 mm in poche ore. Sull’Appennino pavese si potrebbero poi avere raffiche di vento anche oltre i 70 chilometri orari.

I sistemi locali hanno così attivato una fase operativa minima di attenzione predisponendosi all’attivazione di monitoraggio e contrasto per salvaguardare la pubblica incolumità e ridurre i rischi. Quanto a Milano è scattato il monitoraggio del livello dei fiumi Seveso e Lambro, a rischio esondazione.