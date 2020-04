Ai tempi di coronavirus la domanda di tantissimi è: quale futuro per il turismo? Come reagirà il settore alla grave crisi economica e sociale?

Quale futuro per il turismo ai tempi di Coronavirus? Questo il dilemma di tantissimi esperti del settore, oltre che degli imprenditori del terzo settore: l’epidemia, di portata mondiale, rischia di dare una sferzata, in negativo, senza precedenti al turismo; un problema, questo, non solo italiano. In Italia, però, si tratta di una delle aree di settore più produttive, specie nel periodo aprile-ottobre, ovvero la bella stagione. E in vista delle vacanze estive, ma anche di quel che ne sarà dopo, la domanda di tantissimi è: “Quale futuro per il turismo?”. Per discutere del tema è in programma un format interamente online di panel e interviste che si susseguono in diretta social con “La Nuova Stagione”, diretto da Michele Franzese.

Coronavirus, quale futuro per il turismo?

L’Italia è Paese ricco di bellezza e di cultura, per questo ogni anno milioni di turisti la visitano per brevi o lunghi periodi.

E il comparto del turismo negli ultimi è cresciuto molto, grazie ad investimenti in comunicazione e qualificazione dell’offerta, per attrarre visitatori e creare business. L’emergenza sanitaria in atto ha colpito il settore, che di fatto è stato paralizzato dalla pandemia. È chiaro a tutti che sia necessario intervenire per offrire delle soluzioni concrete. Sì, ma quali? Per questo può essere utile aprire un dibattito a più voci per individuare la strada migliore da percorrere. In 4 ore, più di 40 speaker, tra rappresentanti delle Istituzioni, giornalisti di settore, associazioni di categoria, influencer e personaggi famosi, si confronteranno sul futuro del turismo.





Dove, quando e quali ospiti?

L’evento su “Quale futuro per il turismo?” si terrà giovedì 30 aprile, dalle 16:00 alle 20:00, La Nuova Stagione in diretta social, con Michele Franzese.

Sarà possibile seguire il dibattito social anche sulla pagina Facebook di “Notizie.it”. Sono molti gli speaker che prenderanno parte: Franco Di Mare (Giornalista), Salvatore Margiotta (Sottosegretario Infrastrutture e Trasporti), Antonio Barreca (D.G. Federturismo), oltre a Paola Guarnieri (Assessore Turismo del Comune di Milano). Personaggi dello spettacolo come Paolo Ruffini, esperti del settore come Cecilia Del Re (assessore al Turismo di Firenze) e tanti, tanti altri.