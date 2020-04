Tragedia a Salerno, dove un ragazzo di 13 anni è precipitato dal settimo piano di un palazzo ed è morto sul colpo.

Un ragazzo di 13 anni è morto nella serata di mercoledì 29 aprile a Salerno, dopo essere precipitato dal settimo piano di un palazzo. Il giovane, da quanto si apprende, sarebbe caduto da un edificio in via Madonna del Monte e sarebbe morto sul colpo. Nonostante i tentativi di soccorso dei medici del 118, nulla è stato possibile per salvarlo. Inutili anche i tentativi di rianimarlo. Gli agenti della Questura di Salerno indagano per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un volo di diversi metri per motivi ancora incerti: la questura di Salerno sta indagando sul caso senza escludere alcuna pista. Potrebbe infatti trattarsi anche di un gesto volontario, oppure di una reazione di qualche familiare o amico dopo una lite.

Il terribile episodio è accaduto nella serata di mercoledì 29 aprile: la Polizia sta cercando di ricostruire quanto può essere accaduto pochi istanti prima della tragedia. Da quanto riferiscono alcuni quotidiani locali, pare che quella sera insieme al 13enne c’erano anche il papà, un imprenditore salernitano, e il fratello della vittima, un giovane di 17 anni.