Un migrante che dormiva in un cassonetto della spazzatura di Ventimiglia è finito nel compattatore: salvo per miracolo.

Si è sfiorata la tragedia a Ventimiglia dove un migrante che dormiva in cassonetto dell’immondizia è finito dentro il compattatore del camion degli operatori ecologici impegnati nella consueta raccolta dei rifiuti. L’uomo, svegliato di colpo in questo incubo, avrebbe iniziato ad urlare, e proprio queste grida gli avrebbe salvato la vita. Gli addetti della nettezza urbana avrebbero infatti sentito dei rumori insoliti provenire dal camion e avrebbero fermato il meccanismo prima che l’uomo che finisse dilaniato dalle lame.

Ventimiglia migrante finisce nel compattatore

Una volta scoperta la presenza dell’uomo gli operatori ecologici hanno subito chiesto l’intervento di un’ambulanza per soccorrere il migrante, ma è stato necessario anche l’intervento della squadra speciale dei Vigili del Fuoco per tirarlo fuori dal comparatore.





Una volta liberato, l’uomo è stato trasportato in fretta in ospedale in codice rosso a bordo di un’ambulanza del 118.

Sembra che per fortuna se la caverà, ma ancora qualche secondo e le cose sarebbero potute andare in tutt’altro modo. La Polizia di Ventimiglia ha avviato un’indagine per comprendere la dinamica dei fatti e verificare che non vi sia la presenza di dolo in nessuno dei vari passaggi della dinamica dell’incidente.

Ventimiglia e i migranti respinti

A Ventimiglia e cioè al confine tra Italia e Francia, la situazione dei migranti è da anni molto complicati. In molti passano attraverso la città ligure per andare in Francia, ma spesso e volentieri vengono respinti e, non avendo dove andare, spesso stanziano nel comune italiano di confine per molte settimane.