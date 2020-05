Il Ministro dell'Istruzione e della Famiglia studiano un piano per consentire la riapertura degli asili nido e delle scuole materne.

Il Governo starebbe valutando una riapertura degli asili nido e delle scuole materne per venire incontro ai genitori che torneranno a lavoro con l’inizio della Fase 2. In mancanza del prezioso supporto dei nonni si studiano valide alternative. Ovviamente sarebbe tutto diverso. I punti principali studiati dal Ministero dell’Istruzione e della Famiglia riguarderebbero: la presenza di gruppi da tre a sei bambini, nessun giocattolo portato da casa, orari scaglionati e attività all’aperto.



La riapertura avverrebbe a partire dal mese di Giugno per potrarsi fino a tutto il mese di Luglio. L’ok definitivo però spetterà al comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus, il quale valuterà se ci sono tutte le condizioni di sicurezza necessarie per poter dare il via libera.

Nelle strutture saranno presenti bimbi fino al massimo sei anni di età, scaglionati e senza la possibilità di portare i giocattoli da casa.

I gruppi, sempre gli stessi, saranno composti da tre, massimo sei bambini, ed entreranno su diversi turni. I genitori, invece, dovranno rimanere all’esterno delle strutture.





Coronavirus: aperture asili nido e materne

L’obbligo di indossare le mascherine varrà per gli insegnanti ma non per i bambini. Ma chi si prenderà cura di loro? Questa rimane al momento una questione irrisolta. È ancora da decidere, infatti, se a stare con i piccoli saranno gli educatori degli asili nido e della scuola materna o se il servizio sarà affidato alle cooperative. Tutto dipenderà, probabilmente, dal numero di richieste effettuato dalle famiglie.