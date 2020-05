Mentre il giornalista era in diretta, alle sue spalle passa una donna nuda, ma non è la sua fidanzata.

Il giornalista spagnolo stava facendo un collegamento in diretta, quando alle sue spalle passa una donna nuda, che però non era la sua fidanzata, ma una sua collega. Il giornalista ci tiene subito a specificare che non si tratta di tradimento.

Donna nuda dietro il giornalista in diretta

Durante la quarantena tutti stanno organizzando il proprio lavoro da casa e molte attività si sono spostate su mail e videocall, per cui bisogna essere sempre pronti. Anche i giornalisti si sono adattati a questo nuovo di lavorare e molti hanno allestito dei veri e propri studi casalinghi, per poter andare in diretta in qualsiasi momento. Ma non sempre tutto fila liscio. Può capitare che durante una videoconferenza irrompano scene di vita quotidiana. Ma se per il lavoratore comune incursioni di privato nella sfera lavorativa restano circoscritte al contesto, diverso è se sei un personaggio pubblico in diretta televisiva.

In Spagna, durante un collegamento in diretta, alle spalle di un giornalista è passata una donna nuda.

L’inconveniente è successo a Alfonso Merlos, giornalista e conduttore televisivo di Mediaset España, 13TV e Telemadrid, in diretta durante “The Ana Rosa Show”. Il video ha subito fatto il giro del web, anche perché la donna non sarebbe la sua fidanzata, ma una collega.





Gli spettatori hanno subito pensato al tradimento, dato che molti conoscono l’identità della fidanzata del giornalista. Si tratterebbe di Marta Lopez, famosa per la sua partecipazione al Grande Fratello spagnolo, con cui ha una relazione di lungo corso. La donna alle sue spalle, invece, sarebbe la giornalista Alexa Rivas.

Il giornalista, accusato di tradimento, spiega ai microfoni di Web24News di aver rotto il fidanzamento con Marta Lopez già da tempo, e che quindi le accuse erano infondate.