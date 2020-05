Tragedia a Cariati dove un bimbo di 5 anni è caduto dal balcone di casa: trasportato di urgenza all'ospedale di Cosenza. Le sue condizioni sono gravi.

Tragedia a Cariati, provincia di Cosenza, dove un bimbo di 5 anni è caduto dal balcone di casa e si trova in gravissime condizioni. L’incidente domestico è avvenuto sabato 2 maggio. Stando a quanto riportato dalle cronache locali, il bimbo di 5 anni è rimasto gravemente ferito a causa di una caduta dal balcone di casa posto al terzo piano dell’edificio. L’episodio si è verificato a Cariati, località del basso Jonio cosentino, poco dopo le 12,30 in Via Quasimodo, una strada centrale della zona marina. Il bimbo è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove è stato intubato. Sono in corso i controlli per accertare la presenza di eventuali danni agli organi interni. La prognosi è al momento riservata.

Cariati, bimbo cade dal balcone: gravissimo

Il dramma, dunque, si è consumato verso l’ora di pranzo di sabato 2 maggio 2020.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Rossano Calabro. Al momento resta ancora incerta la dinamica, ma dovrebbe essersi trattato di un tragico incidente domestico. Il piccolo, infatti, potrebbe essere caduto mentre stava cercando di affacciarsi dal balcone.





Secondo quanto riferito dalle cronache locali calabresi, il fatto sarebbe accaduto intorno alle 12,30 in via Quasimodo a Cariati Marina. Il piccolo era cosciente quando è stato caricato sull’elicottero che lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza. Come detto, le sue condizioni sono gravi e la prognosi rimane per il momento riservata. Sono in corso accertamenti per capire se in seguito alla caduta siano rimasti danneggiati organi interni.