Coronavirus, Brescia: proprietari sospendono affitto, i dipendenti ringraziano

Per le difficoltà dovute al coronavirus, a Brescia i proprietari di un locale hanno sospeso l'affitto: i dipendenti ringraziano con un cartellone.

In piena emergenza coronavirus, che nel mondo continua a mietere vittime, gli italiani si sono contraddistinti per il loro altruismo e la loro incondizionata solidarietà. C’è chi ha fatto la spesa alle persone economicamente più in difficoltà e chi, nonostante la meritata pensione, ha deciso di tornare in corsia per combattere in prima linea il Covid-19. Tra i gesti più belli con cui si è voluto aiutare le persone condannate a gravi sacrifici economici conseguenti al coronavirus, ci sono i proprietari di un locale a Brescia, i quali hanno deciso di sospendere l’affitto ai loro dipendenti. Il ringraziamento, posto in bella vista, ha fatto il giro del web.



Coronavirus, a Brescia proprietari sospendono affitto

Il prolungato lockdown e la chiusura dei negozi al dettaglio fino al 18 maggio sta gravemente scontentando tanti imprenditori, i quali si dicono pronti a ripartire in piena sicurezza.

Intanto i battenti restano abbassati e c’è chi già traccia il bilancio del grave danno economico a sui dovrà far fronte. Tanti imprenditori, tra affitti, spese e zero incassi, temono di riuscire mai più ad aprire. Per i negozi più piccoli le preoccupazioni sono smisurate.

Ad andare incontro alle esigenze di negozianti in difficoltà sono i proprietari di un locale di Brescia, i quali hanno sospeso l’affitto ai dipendenti. Eleonora, Marco, Cristina, Alice e Rosy lavorano in un negozio di abbigliamento intimo nel centro città. Da inizi marzo restano a casa, ma si dicono preoccupati per il loro stipendio e il loro futuro. L’affitto, inoltre, resta il maggior problema: con il negozio chiuso da settimane, com’è possibile far fronte a questa esigenza?





Tuttavia, la situazione dei 5 colleghi bresciani è un caso fortunato.

Sulla vetrina del loro negozio hanno affisso un cartello: “Ringraziamo i proprietari di questo immobile per aver sospeso l’affitto, permettendo alla nostra azienda di pagarci lo stipendio e mantenerci il posto di lavoro”. Poi hanno messo le loro cinque firme. La foto è stata resa nota da Giorgio De Martin, ex segretario Pd di Brescia, il quale ha commentato: “La foto me l’ha spedita un amico che era fuori per lavoro. Il negozio si trova in corso Zanardelli. Ho pubblicato l’immagine sulla mia pagina Facebook, ricevendo migliaia di condivisioni. È un gesto di solidarietà, che in questi giorni difficili, ci fa sentire tutti un po’ più uniti“.