Coronavirus, caffè servito dalla finestra: sanzionato titolare di un bar

Nonostante i divieti, il titolare di un bar in Corso Garibaldi a Napoli serve caffè dalla finestra: scoperto dai carabinieri, è stato sanzionato.

Negozi al dettaglio, addetti di bar e ristoranti, artisti dello spettacolo, parrucchieri ed estetiste. Ma anche scuole guida e agenti di viaggio. Per molti la fine del lockdown è ancora lontana e i dubbi restano molti. Per alcuni la ripartenza sarà il 18 maggio, altri dovranno aspettare il primo giugno. Eppure, nonostante i divieti imposti dal governo per far fronte all’emergenza coronavirus, c’è chi agisce in completa autonomia: è il caso del titolare di un bar di Napoli, che ha servito caffè dalla finestra. I carabinieri lo hanno scoperto e sanzionato.



Coronavirus, serve caffè dalla finestra: sanzionato

All’indomani della nuova ordinanza voluta dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, non mancano le denunce per chi viola le disposizioni prese dal governo.

I carabinieri di Napoli Borgoloreto, infatti, hanno sanzionato il titolare di un bar di Corso Garibaldi. Quest’ultimo non ha rispettato i decreti anti-contagio e, approfittando di una piccola finestra direttamente rivolta sulla strada, ha continuato a svolgere la sua attività.

Tuttavia, una dipendente del locale è stata sorpresa a servire caffè a due clienti, i quali sono stati a loro volta mutati, poiché circolavano senza una comprovata esigenza. All’esercizio è stata applicata la pena accessoria della chiusura per 5 giorni.





I colleghi del Nucleo Operativo di Napoli Centro, invece, hanno sanzionato 6 persone per aver violato la normativa anti-contagio. I militari, infatti, hanno scoperto che il titolare di un’enoteca aveva appena servito vino e birra a 5 persone, in strada senza un valido motivo.