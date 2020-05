Obbligo di indossare la mascherina, biglietti nominativi e disposizione dei posti a scacchiera: le regole di Trenitalia per la fase 2.

Con l’avvio della fase 2 dal 4 maggio 2020, anche il sistema dei trasporti ha inevitabilmente subito delle novità nell’ottica di continuare a ridurre le occasioni di contagio e consentire una ripartenza in sicurezza: qui tutte le norme che Trenitalia ha stabilito per chi viaggerà sulle Frecce, sugli Intercity e sul trasporto regionale.

La fase 2 di Trenitalia

I viaggiatori dovranno obbligatoriamente indossare le mascherine e, questo è solo raccomandato, anche dei guanti monouso. Inoltre l’azienda ha previsto l’introduzione del biglietto elettronico nominativo sia per le Frecce sia per gli Intercity, per i quali la prenotazione è diventata obbligatoria. Questo non solo permetterà di avere una maggior sicurezza dal punto di vista sanitario, ma anche di essere avvisati qualora si sia stati nella stessa carrozza di un passeggero poi risultato positivo al coronavirus.

La capienza massima dei convogli ha subito una riduzione del 50% e i posti disponibili saranno disposti a scacchiera.

Quanto al trasporto regionale, aumenteranno le corse negli orari di punta per evitare assembramenti. Con la riapertura delle attività commerciali i fruitori dei mezzi pubblici subiranno infatti un inevitabile incremento. Durante e alla fine del viaggio si provvederà a informare i viaggiatori tramite locandine, monitor e altoparlanti delle norme da rispettare.

Come già previsto, si potranno trovare gel dispenser con gel igienizzante sui treni e nelle stazioni e i mezzi utilizzati saranno sottoposti a cicli di pulizia e sanificazione. Nelle stazioni si provvederà poi a separare gli ingressi dalle uscite tramite percorsi a senso unico in modo da avere la garanzia di controlli più scrupolosi.