Positivo al coronavirus viola per due volte la quarantena, denunciato a Spresiano un 75enne.

Un 75enne di Spresiano positivo al coronavirus viola per due volte in due settimane la quarantena. La seconda volta a chiamare i Carabinieri della stazione di Villorba è stato un vicino dell’anziano dopo averlo visto fuori casa.

Spresiano, positivo viola quarantena

Un anziano positivo al coronavirus viola per due volte la quarantena, denunciato a Spresiano. A darne notizia è il quotidiano La Tribuna di Treviso. Dopo un paio di settimane dalla prima denuncia penale il 75enne è di nuovo uscito di casa. A chiamare i Carabinieri è stato un vicino, stanco del comportamento irresponsabile che l’anziano sta tenendo. Nel momento in cui i militari sono giunti sul posto l’anziano ha cercato di rientrare in casa velocemente spaccando però così la chiave.

L’uomo dopo essere stato ricoverato all’ospedale di Treviso era stato dimesso con l’obbligo di rimanere in casa.

Ma fin dall’inizio della sua quarantena faceva di tutto per non rimanere all’interno del suo appartamento, andava a buttare la pattumiera, a fare la spesa o a prendere “una boccata d’aria”. I vicini stanchi del suo comportamento chiamarono i Carabinieri che dopo aver raccolto delle testimonianze denunciarono l’uomo per la prima volta.





Tempestiva e fondamentale per la denuncia in flagranza è stata la chiamata ai Carabinieri di un vicino che dopo averlo visto ancora una volta fuori dalle sue mura domestiche non ha esitato un secondo ad allertare i militari. Arrivati sul posto hanno trovato l’uomo alla porta di casa con la chiave spezzata. Dopo aver chiamato un fabbro per farlo rientrare nell’appartamento gli è stata notificata un’altra denuncia penale.

