Coronavirus, in Campania la bomboniera De Luca per la laurea

Una statuetta del governatore della Campania in tempi di coronavirus: la creazione di un artigiano della provincia.

In tempi di emergenza coronavirus in Campania anche le feste di laurea, i festeggiati e le famiglie devono adeguarsi. Quando è la creatività, l’ironia e la voglia di non arrendersi mai a farla da padrone, allora si passa sopra anche al non poter festeggiare l’ambito titolo di studio come si deve con amici e parenti. Il ricordo, però, resterà indelebile comunque. Specie se c’è la possibilità di avere come bomboniera un Vincenzo De Luca miniaturizzato, in ceramica, che imbraccia un lanciafiamme.

Coronavirus, ironia sul governatore della Campania

È quanto sta accadendo sul serio in Campania dove un artigiano si è lasciato ispirare dalle parole dello stesso governatore per creare l’originale bomboniera. Il presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca nel corso di una conferenza stampa sull’emergenza coronavirus aveva parlato delle misure restrittive in vigore.

“Il lanciafiamme”

L’espressione che ha utilizzato De Luca è stata appunto: “Festa di laurea? Vi mando i carabinieri col lanciafiamme”. Le parole hanno ovviamente fatto il giro del mondo ispirando comici e imitatori e, a quanto pare, anche un artigiano di Cercola in provincia di Napoli. L’uomo ha realizzato una bomboniera ironica di De Luca armato di lanciafiamme. La prima ordinazione è di un giovane che si laurea in Scienze motorie e che non vede l’ora di poter regalare la bomboniera-governatore ad amici e parenti.

La caricatura

“Era nata come una caricatura – ha scritto l’artigiano sui social network – mai avrei immaginato che mi chiedessero di farla davvero come bomboniera”.