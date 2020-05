Coronavirus in Lombardia: 77.528 contagi e 42 morti in più

Le autorità regionali hanno divulgato il bilancio dell'emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a domenica 3 maggio.

Come di consueto, anche nella giornata del 3 maggio gli amministratori locali della Lombardia hanno divulgato il bilancio dei casi di coronavirus registratisi in regione nelle ultime 24 ore. I dati della giornata di domenica mostrano un totale di 77.528 contagi e totali e 42 morti in più rispetto a sabato 2 maggio, quando il bilancio dell’epidemia di coronavirus in Lombardia era salito a 77.002 casi positivi e 14.189 vittime, alle quali si erano aggiunti i 52.356 guariti e dimessi.

Coronavirus, il bilancio in Lombardia

Assieme alle statistiche generali sono stati riportati i dati dei contagi riferiti alle singole province, con la città metropolitana di Milano che si conferma ancora in testa con i suoi 20.068 casi, con 8.491 casi nella sola metropoli meneghina: seguono Brescia e Bergamo, rispettivamente con 13.028 e 11.453 casi, poi troviamo Cremona con 6.106, Monza con 4.823, Pavia con 4.490, Como con 3.313, Mantova con 3.199, Lodi con 3.047, Varese con 2.783, Lecco con 2.344 e infine Sondrio con 1.181 casi di coronavirus.





Le parole di Massimo Galli

AI microfoni di SkyTg24, l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli ha espresso la sua opinione in merito al bilancio nazionale dell’epidemia, all’interno del quale quello lombardo risulta essere uno dei pochi dati ancora in crescita: “Il problema esiste ancora e dobbiamo avere grandi precauzioni, muovendoci con responsabilità.

Con questa realtà bisogna imparare a convivere per non restare bloccati in una situazione economica disastrosa in cui non si riesce a far ripartire nulla”.

Il professore ha poi aggiunto: “Tutti fuori senza le debite precauzioni vorrebbe dire cercare guai. L’emergenza non è ancora finita, anche se le misure di distanziamento sociale hanno funzionato”.