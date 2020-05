Mascherine 50 centesimi: dove acquistarle? I punti vendita

Mascherine da 50 centesimi, dove acquistare questi Dpi? I punti vendita che a partire da lunedì 4 maggio le venderanno a prezzo calmierato.

Dove acquistare le mascherine da 50 centesimi che da lunedì 4 maggio saranno disponibili in occasione della fase 2? Questi Dpi saranno venduti a un costo fisso in virtù del prezzo calmierato imposto dal Commissario Straordinario nominato per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri. Dopo le polemiche degli scorsi giorni, con l’associazione dei farmacisti poco propensa a questa decisione del Governo e alcune aziende che hanno addirittura comunicato la decisione di non vendere le mascherine da 50 centesimi, la domanda di molti è: dove si possono acquistare?

Mascherine 50 centesimi: dove acquistarle

Durante la fase 2, che parte da giorno 4 maggio, chi è sprovvisto di mascherina o dovrà comprarne altre potrà recarsi tranquillamente al supermercato. Tutto ciò è stato possibile grazie all’accordo raggiunto da Confcommercio, Federdistribuzione e Conad con Domenico Arcuri. Inoltre, l’intesa è stata raggiunta anche con parafarmacie e farmacie, nonché tabacchi: le mascherine da 50 centesimi saranno rivendute in ben 100mila punti vendita in tutta Italia.

L’obiettivo è quello di rendere disponibile e accessibile a chiunque una protezione che, oltre ad essere obbligatoria, ha come scopo quello di tutelare i cittadini da una possibile nuova diffusione del Coronavirus.





Ma quali sono i punti vendita dove è possibile trovare le mascherine da 50 centesimi? Stando a quanto emerso dopo l’annuncio fatto da Arcuri domenica 26 aprile, questi Dpi reperibili a soli 50 centesimi sono quelle chirurgiche, che saranno vendute precisamente in 20 mila supermercati e punti vendita della grande distribuzione; 30 mila farmacie e parafarmacie e 50 mila tabaccai. La decisione di Arcuri è fatta a scopo di utilità sociale: “Lascio perdere le polemiche da chi è sul divano con il cocktail in mano” ha dichiarato lunedì 27 aprile nel corso di una conferenza stampa.