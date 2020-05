Un cadavere è stato carbonizzato a Roma, sul balcone dell'appartamento nel quale viveva una coppia di 60enni.

Un cadavere è stato carbonizzato a Roma, sul balcone di un appartamento sito in via Mario Fani, la strada del Municipio Monte Mario. Il corpo appartiene ad un uomo di 59 anni, Boris Crnic, e a dargli fuoco sarebbe stata proprio la moglie Maria Carla secondo quanto dichiarato ai Carabinieri.

Cadavere carbonizzato a Roma

Nella mattinata di domenica 3 maggio 2020, alcuni vicini di casa della coppia hanno allertato i vigili del fuoco per un incendio nella palazzina, proveniente dal balcone di Boris e Maria Carla. Accorsi sul posto e sfondato la porta dell’appartamento, dove la donna si era barricata, la macabra scoperta: un corpo carbonizzato, dato alle fiamme all’aria aperta.

L’uomo, secondo quanto stabilito in base alle dichiarazioni della moglie, era deceduto da almeno un mese.

Gli agenti della Compagnia Roma Trionfale riportano di un appartamento in grave stato di degrado, dove la signora aveva accumulato diversi oggetti nel tempo. Il medico legale ha quindi stabilito la morte di Crnic, di origine slovena, come avvenuta almeno un mese fa ma non ci sono segni di violenza sul suo corpo.





La moglie era in cura

Le cause del decesso rimangono comunque sconosciute, i Carabinieri hanno inoltre scoperto che sua moglie era in cura presso la Asl di zona per problemi psichici. Ora si trova presso il carcere femminile di Roma Rebibbia con l’accusa di distruzione e soppressione di cadavere.

Sembra che lei abbia vegliato sul cadavere del marito finché è stato possibile, dopodiché il forte odore del corpo l’avrebbe portata a dargli fuoco sul balcone di casa.

Un fatto simile è accaduto anche a Genova, dove una donna ha ritrovato il corpo esanime della madre in casa, per poi farlo a pezzi e metterlo in un sacco della spazzatura.