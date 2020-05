Coronavirus, De Donno (Ospedale di Mantova): "La cura con il plasma funziona, ragazzo di 28 anni senza febbre in 24 ore".

Giuseppe De Donno dell’Ospedale di Mantova parla del successo ottenuto con il plasma per la cura del coronavirus. All’opedale di Mantova un centinaio di pazienti ha ricevuto la cura con il plasma, molti hanno riscontrato effetti fin da subito positivi. A un ragazzo di 28 anni è addirittura scomparsa la febbre in 24 ore. Ma De Donno precisa: “Se gli organi sono già stati compromessi, non c’è plasma che tenga”.

Coronavirus, la conferma da Mantova: “Il plasma funziona”

Giuseppe De Donno, direttore della Pneumologia e dell’Unità di Terapia intensiva respiratoria dell’ospedale Poma di Mantova, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera la sperimentazione della cura con il plasma per i malati di coronavirus.

Un centinaio di pazienti critici hanno ricevuto questa cura, usando il plasma iperimmune di pazienti guariti, e i risultati della sperimentazione sono incoraggianti.

Un ragazzo di 28 anni, affetto da Covid-19 e le cui condizioni stavano precipitando, ha mostrato subito effetti positivi: in 24 ore la febbre è passata e il ragazzo è stato estubato.

Le sperimentazioni hanno avuto inizio a inizio aprile, in collaborazione con l’Ospedale San Matteo di Pavia. In questo mese, tutte le persone trattate sono guarite o si sono stabilizzate. Non si sono registrati decessi. Questo è segno che la terapia con il plasma funziona e che non si tratta più di aneddotica.





Giovanni De Donno, però, ci tiene a fare una precisazione: il plasma può curare o velocizzare la guarigione dal coronavirus. Ma se la malattia ha già compromesso le funzioni vitali degli organi, “non c’è plasma che tenga”.