Regione Lombardia ha reso noti i nuovi casi di coronavirus registratisi nella giornata di lunedì 4 maggio 2020.

L’assessore alla Protezione Civile Pietro Foroni ha divulgato il bilancio dei contagi da coronavirus in Lombardia aggiornato a lunedì 4 maggio 2020, primo giorno dell’avvio della fase 2. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 577 casi positivi, 63 decessi e 697 guarigioni/dimissioni.

Con queste cifre il numero delle persone diagnosticate positive dall’inizio dell’epidemia è salito a 78.105, quello delle vittime a 14.294 e quello dei dimessi/guariti a 53.470. Quanto invece agli attualmente infetti, 6.414 sono ricoverati mentre 532 si trovano intubati nei reparti di terapia intensiva.

I tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia sono stati in tutto 418.835 di cui 7.978 nella giornata attuale. Pietro Foroni ha così commentato l’avvio della seconda fase: “I dati fanno trasparire un trend positivo, soprattutto per quanto riguarda il calo dei ricoverati e l’aumento dei dimessi. Il numero delle terapie intensive rimane invariato rispetto a ieri nonostante veniamo da giorni in continua diminuzione, ma l’importante è che non aumenti“.

Come sempre ha sottolineato che ciò non significa che il virus sia debellato ma che le misure adottate stanno ottenendo dei buoni risultati e dovranno essere praticate anche nella fase di riapertura.

Quanto al dato territoriale, la provincia più colpita rimane quella di Milano che conta 20.254 casi positivi (+186), seguita da quella di Brescia che ne ha 13.122 (+94) e di Bergamo con 11.538 (+85).

