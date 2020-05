Fontana ha precisato che indossare la mascherina non è obbligatorio per quelle persone impegnate nello svolgimento dell'attività fisica.

Il governatore della Lombardia ha emanato una nuova ordinanza in vista della fase 2 precisando un punto in particolare: per chi fa attività fisica non è obbligatorio indossare la mascherina. Infatti, le regole prevedono di proteggere bocca e naso con dispositivi o indumenti idonei a prevenire il contagio in tutti gli spazi aperti. Ma ci sarebbe quest’unica eccezione.

Lombardia, mascherina e attività fisica

“Nell’ordinanza di oggi (539 del 03/05/2020) abbiamo inserito un chiarimento sull’uso della mascherina per chi fa sport”. Attilio Fontana ci tiene a precisare – con un post pubblicato su Facebook – che l’uso della mascherina per chi fa attività fisica non è obbligatorio. “Quando si esce di casa – precisa ancora il governatore della Lombardia – bisogna sempre essere muniti di mascherina (o copertura alternativa di bocca e naso), durante l’attività motoria individuale si può evitare di indossarla, ma va sempre rispettata la distanza con le altre persone“.

In vista dell’avvio della fase 2, dunque, la Lombardia è pronta ad allentare alcune restrizioni ma sempre nel rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento.

Proprio pochi giorni prima della nuova ordinanza, inoltre, non erano mancate discussioni sull’obbligo di indossare la mascherina anche per chi fa sport. Massimo Scarinzi, assessore municipale di Milano, riteneva che correre con la mascherina fosse “una follia”. Invitava quindi a emanare un’ordinanza che volgesse in questa direzione. A tale riguardo è giunta la precisazione di Fontana.