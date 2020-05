I parruchieri e i centri estetici del Lazio potrebbero riaprire prima del previsto purché siano in grado di rispettare una serie di linee guida.

Stando alle disposizioni in vigore nella fase 2 dell’emergenza coronavirus, l’apertura di parrucchieri, barbieri e centri estetici dovrebbe essere prevista per il 1 giugno 2020: nel Lazio però, registrando pochi casi giornalieri, la ripartenza potrebbe essere anticipata a metà maggio.

Apertura dei parrucchieri nel Lazio

Ad annunciarlo è stato il vicepresidente regionale Daniele Leodori che ha spiegato che in regioni come la sua, con un indice di contagio basso, è probabile che alcune attività non dovranno attendere l’inizio del mese di giugno come da previsione iniziale del governo. “Tra mercoledì e giovedì della prossima settimana capiremo con esattezza quali accelerazioni possiamo fare“, ha affermato.

Il caso dei parrucchieri e dei centri estetici, ha aggiunto, è uno dei più complessi da dovere affrontare perché non rende possibile attenersi al distanziamento sociale propriamente detto. Per questo un’eventuale anticipo delle riaperture avverrà soltanto rispettando delle rigide linee guida. Tra quelle proposte da Dedori e ascoltate dalla commissione regionale Sviluppo Economico vi sono la misurazione della temperatura all’inizio del turno per gli operatori, l’obbligo di indossare la mascherina per clienti e lavoratori e di cambiare i guanti per ogni prestazione.

A questi si aggiungono poi la necessità di avere occhiali e visiera per trattamenti sotto il metro di distanza, il cambio divisa per ogni turno, l’igienizzazione frequente di servizi e postazioni per ogni nuovo cliente, e l’utilizzo di materiale monouso soprattutto per i centri estetici.

Ogni attività dovrà poi avvenire solo su appuntamento e nell’area reception è raccomandata la presenza di un solo cliente per volta.