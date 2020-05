Sanificazione, finestrini aperti, mascherina e distanze: l'ISS fa chiarezza sulle regole da seguire in automobile nella Fase 2.

A partire dal 4 maggio, inizio della Fase 2, aumenteranno le persone alla guida, impegnate a raggiungere il posto di lavoro o i propri congiunti. Per questo l’Istituto Superiore di Sanità ha stilato delle regole da seguire in automobile per guidare in sicurezza nella Fase 2 e limitare il contagio da coronavirus.

Fase 2, le regole da tenere in automobile

Sul sito dell’ISS è comparso un poster con le regole da mantenere alla guida del proprio veicolo. Prima di tutto, dopo aver guidato, è importante lavarsi le mani e non toccarsi occhi, naso e bocca durante la guida. La mascherina non è necessaria se si viaggia da soli. Se ci sono due passeggeri, invece, bisogna prendere alcune accortezze: uso della mascherina e distanza di sicurezza (è sufficienti che il passeggero si sieda nei posti posteriori).

Se possibile, tenere il finestrino aperto.

Se si usa un’auto del car sharing è consigliabile pulire le superfici che possono essere venute a contatto con il guidatore precedente. Si può usare un panno in microfibra con soluzione a base alcolica per disinfettare volante, leva del cambio, freno a mano, indicatori di direzione, cinture etc. Inoltre, una volta alla guida, si possono usare i guanti. In questo caso, è importante non toccarsi occhi, naso e bocca, toglierli nella maniera corretta e smaltirli correttamente, per evitare di creare un danno all’ambiente. L’uso dei guanti, ricorda l’ISS, non sostituisce mai la corretta igiene delle mani.





Le stesse misure di pulizia possono essere applicate anche all’auto di proprietà. È buona norma controllare anche i filtri dell’aria condizionata, possibile veicolo del virus.

Per una pulizia profonda, è consigliabile eliminare il filtro e procedere alla pulizia delle bocchette e dei tubi che mettono in circolo l’aria stessa.