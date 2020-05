Ragazza 17enne muore cadendo dal balcone di casa: tragedia a Napoli

Una ragazza di 17 anni è morta nella serata del 4 maggio precipitando dal balcone di casa propria a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.

Tragedia a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove nella serata di lunedì 4 maggio una ragazza di soli 17 anni è morta precipitando dal balcone di casa propria, al settimo piano di una palazzina di via Pittore nei pressi del parco Belvedere. Stando alle prime informazioni trapelate, sembrerebbe che la ragazza fosse affetta dalla sindrome di Down e che sia precipitata in maniera accidentale. Alla tragedia ha purtroppo assistito la madre della ragazza, che si trovava in quel momento in casa assieme a lei.



Ragazza 17enne morta a Napoli

Allertata dai familiari tramite il numero unico 112 per le emergenze, sul posto è immediatamente giunta un’ambulanza che ha trasportato la 17enne in ospedale, dove però gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’impatto con il terreno dopo un volo di sette piani è stato infatti fatale per la ragazza, che con tutta probabilità è morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Mentre la ragazza veniva portata via dall’ambulanza del 118, una parente è stata colta da malore venendo subito soccorso da personale medico.

Guidati dal comandante Gabriele Ruppi, sul luogo dell’incidente sono inoltre giunti gli uomini della Polizia municipale per effettuare i rilievi, necessari alla ricostruzione della dinamica della tragedia, e per evitare la formazione di assembramenti. In serata è giunto anche il messaggio di Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano, che ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia della ragazza e che sta seguendo da vicino la vicenda.