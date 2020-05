Tenta di salire sul bus senza mascherina ma viene bloccato dall'autista. Ad Ancona momenti di tensione su un mezzo di linea.

Fase 2, prime ripartenze. Nelle Marche, ad Ancona, sul un bus di linea è andato in scena un episodio poco gradevole: un passeggero, che voleva salire sul mezzo senza mascherina, è stato invitato a scendere dall’autista. L’uomo, in un secondo momento, ha insultato e sputato contro il conducente.

La Fase 2

L’inizio della Fase 2 in Italia è stato atteso, ed è finalmente arrivato tra paure e voglia di ripartire. Con un piano nazionale, molte regioni hanno poi preso decisioni singole per i propri concittadini, allentando qualche provvedimento dal decreto originario, come nel caso delle Marche.

Secondo quanto riportato dall’azienda Conerobus, tra le linee principali della regione, un autista di un autobus di linea si sarebbe rifiutato di far salire un passeggero sul mezzo poiché sprovvisto di mascherina protettiva. L’uomo, che non avrebbe gradito la decisione del conducente, avrebbe iniziato a inveirgli contro, sputando in un secondo momento contro il mezzo.

Tensione in un bus

Secondo quanto riportato dall’azienda Conerobus, il passeggero si sarebbe allontanato quando l’autista ha – successivamente – minacciato di chiamare le forze dell’ordine. L’uomo avrebbe ricevuto l’approvazione dei passeggeri che, concordi con le misure prese dall’autista, lo avrebbero applaudito, rassicurati dall’attenzione tenuta da quest’ultimo. Conformemente alle nuove misure che l’azienda Conerobus ha disposto, e in accordo con le disposizioni ministeriali per il graduale ritorno alla normalità dall’emergenza sanitaria, l’autista ha bloccato il tentativo del passeggero che voleva salire a bordo senza le adeguate procedure. La scena è stata ripresa dall’impianto di videosorveglianza del mezzo, con l’azienda che ha fatto sapere che valuterà l’opportunità di sporgere denuncia.