Le autorità competenti hanno diramatoil bilancio dei casi di coronavirus registratosi nella giornata di martedì 5 maggio 2020.

Come di consueto la Protezione Civile ha reso noto il bilancio dei contagi da coronavirus aggiornato a martedì 5 maggio 2020. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 1.075 casi positivi, 236 decessi e 2.352 guarigioni/dimissioni.

Coronavirus: il bilancio del 5 maggio 2020

Con queste cifre il totale delle persone diagnosticate positive dall’inizio dell’epidemia si attesta a 213.013, quello relativo alle vittime è salito a 29.315 e quello delle dimissioni/guarigioni a 85.231. Quanto invece al numero degli attualmente positivi presenti sul suolo nazionale, esso ammonta a 98.467 con un decremento pari a 1.513 unità rispetto al 4 maggio. Si tratta di una delle diminuzioni più alte dall’inizio dell’epidemia.

La maggior parte di essi, pari a 80.770, si trova in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 16.270 sono invece ricoverati e 1.427 sono intubati in terapia intensiva. Continua dunque la diminuzione del numero dei ricoveri, sia in generale che quelli in quest’ultimo reparto.

Cosa che sta consentendo un alleggerimento della pressione sulle strutture ospedaliere.

Quanto al dato territoriale, la regione più colpita rimane la Lombardia, che dallo scoppio della pandemia ha registrato 78.605 casi con un incremento giornaliero pari a 500 unità. Seguono poi Piemonte, Emilia-Romagna, e Veneto che hanno tutte oltre 10 mila contagi. I territori con meno persone positive sono invece la Valle d’Aosta, la Calabria, la Basilicata e il Molise che registrano incrementi giornalieri minimi compresi tra 0 e 10 casi.