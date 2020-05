Gli alberghi si preparano ad affrontare la fase 2: quali saranno le disposizioni adottate all'interno delle strutture?

Anche gli alberghi si stanno preparando a convivere con il coronavirus nella Fase 2, dove le misure di sicurezza verranno rafforzate ulteriormente. Previsti respiraratori, screening della temperatura corporea e sanificazione dei bagagli, ma anche misure per evitare assembramenti e possibili contatti.

Fase 2 negli alberghi: tante misure di sicurezza

Gli alberghi di tutto il mondo si stanno riorganizzando dopo il lockdown e in questa fase 2 sarà inevitabile assitere ad un aumento delle misure di sicurezza.

La maggior parte degli alberghi si sta attrezzando con macchinari per la sanificazione e forniture di mascherine e gel disinfettanti. Inevitabile sarà anche la misura dei tavoli nei ristoranti, per garantire il giusto distanziamento sociale.





Sanificazione e screening corporei

Nel Regno Unito (che ha superato anche l’Italia per numero di decessi da coronavirus, conquistando il triste primato in Europa), per esempio, si parla anche di disinfettare i bagagli degli ospiti all’arrivo, oltre alla produzione di gel sanificanti e dispenser per le mani piazzati in punti specifici delle strutture alberghiere.

Il Legian Seminyak a Bali, invece, impone a personale e ospiti di effettuare un controllo della temperatura corporea.

Tutti coloro che mostreranno segni di febbre non potranno accedere all’albergo e saranno dirottati in centri medici per essere curati.

Telecamere termografiche

Uno dei principali centri termali della Spagna, la SHA Wellness Clinic sulla Costa Blanca, ha annunciato l’intenzione di installare telecamere termografiche nelle aree adibite all’accoglienza degli ospiti e del personale, in grado di valutare la presenza di presunti affetti dal virus in qualsiasi momento.

“Le telecamere verranno installate strategicamente solo nelle aree di accesso alle strutture SHA, quindi non saranno invasive per gli ospiti e limiteranno il più possibile le preoccupazioni” spiegano i resposnsabili del centro termale. Inoltre, gli ospiti dovranno sottoporsi a visite cliniche e a tamponi 24 ore prima dell’arrivo al centro termale.