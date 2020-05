L'Inps avvisa gli utenti che è in corso una campagna di truffe per il bonus da 600 euro tramite email di phishing.

Tramite una nota ufficiale l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ha lanciato l’allarme per un campagna di truffe per il bonus da 600 euro. La tecnica usata è quella tramite mail di phishing cioè una truffa effettuata inviando false comunicazioni tramite posta elettronica.

Inps: attenzione a truffe per il bonus da 600 euro

L’Inps ha avvisato gli utenti che è in corso un tentativo di truffa tramite mail di phishing. L’obbiettivo è quello di sottrarre il numero della carta di credito usandolo come pretesto per ricevere il bonus da 600 euro. L’Istituto nazionale della previdenza sociale ha quindi avvertito le persone di ignorare completamente tutte le mail che al loro interno propongono di cliccare su un link per ottenere il bonus.

Nemmeno l’emergenza coronavirus ha fermato i malavitosi del web. “L’Inps – scrive in un comunicato ufficiale l’ente previdenziale – avvisa gli utenti che è in corso un tentativo di truffa tramite email di phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente il numero della carta di credito, con la falsa motivazione che servirebbe a ottenere un rimborso o il pagamento del Bonus 600 euro.

Si invitano tutti gli utenti a ignorare email che propongono di cliccare su un link per ottenere il pagamento del Bonus 600 euro o qualsiasi forma di rimborso da parte dell’Inps”.





Un’altra truffa era girata nel mese di marzo, quando sull’applicazione di messaggistica istantanea Whatsapp girava un documento falso nel quale si affermava che a causa dell’emergenza coronavirus le pensioni degli italiani sarebbero state dimezzate nel mese di aprile.