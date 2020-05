Al parco per la fase 2, bimbo di 4 anni sprofonda in una buca

Bimbo di 4 anni torna al parco e cade in una buca di 4 metri, la fase 2 parte con il piede sbagliato.

Dopo mesi passati in casa per l’emergenza coronavirus, un bimbo di soli 4 anni ha vissuto una brutta avventura nella sua prima passeggiata al parco della fase 2: mentre giocava è caduto all’interno di una profonda buca che si è aperta improvvisamente sotto i sui piedi. É successo nel primo pomeriggio del 4 maggio al Parco Dona di Torino.

Il bambino era intento a giocare nel parco e, per sua sfortuna, si è ritrovato sopra una buca profonda circa quattro metri che si era formata nel mezzo del prato e poco visibile perché ricoperta di un sottile strato di terra. Il bambino, per fortuna, era ben seguito dal papà che vista la scena è immediatamente intervenuto e chiamato aiuto. L’uomo si è calato nella buca e, con l’ausilio di altre persone accorse sul luogo dell’incidente, ha fatto uscire il bimbo dalla buca.





A parte lo spavento, fortunatamente il piccolo non ha riportato conseguenze fisiche. È stato trasportato con l’ambulanza del 118 in ospedale in via precauzionale per i controlli, ma se l’è cavata solo con qualche escoriazione. La buca intanto è stata recintata in attesa di capire come ripararla. Sul caso indagano gli agenti del comando della polizia locale di Madonna di Campagna per verificare se quanto accaduto rappresenti una caso isolato e sfortunato oppure se ci sia qualche problema del terreno dell’intera zona, o peggio ancora si riscontri un dolo.