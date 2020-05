La catena di supermercati Carrefour ha ritirato diversi lotti di bottiglie di latte dal mercato francese per la presenza di pezzi di plastica.

Allarme per alcuni lotti di bottiglie di latte a marchio Carrefour, che sono stati recentemente ritirati dal commercio francese a causa della presenza di pezzi plastica all’interno delle confezioni. La notizia è stata diramata dal sito internet oulah.fr, specializzato in richiami di prodotti alimentari, nel quale vengono illustrate tutte le specifiche del prodotto incriminato, per il quale la nota catena di supermercati ha immediatamente preso provvedimenti al fine di impedirne la vendita. L’azienda sottolinea che il richiamo riguarda solo il mercato francese e che i lotti a rischio non sono attualmente in distribuzione in Italia.

Plastica nelle bottiglie, Carrefour ritira latte

Oltre ad aver ritirato il prodotto dagli scaffali dei suoi punti vendita, Carrefour ha inoltre avvisato i propri clienti di non consumare il latte in questione, facendo in modo di distruggerlo o di riportarlo al negozio in cui lo si è acquistato. Al fine di poter ottenere ulteriori informazioni in merito al lotto incriminato è possibile telefonare al numero di telefono del servizio clienti Carrefour componendo Crystal N ° 09 69 39 7000 (chiamata non addebitata da rete fissa).

I lotti ritirati, che per il momento secondo Giovanni D’Agata dello Sportello dei Diritti non è ancora chiaro se fossero o meno presenti sul mercato italiano, sono i seguenti:

Latte proveniente dalla campagna della Francia centrale semi-scremato UHT sterilizzato, in bottiglia da 1L, marchio Carrefour Codice a barre della bottiglia da 1L: 3.560.071.013.455 Codice a barre della confezione da sei bottiglie: 3.560.071.013.479 Timbro sanitario : FR 23-013-003 CE Da consumarsi preferibilmente entro il 29 agosto 2020 Numero lotto: 20 092 ZY

Latte di montagna semi-scremato sterilizzato UHT, in bottiglia da 1L, marchio Carrefour Codice a barre per bottiglia da 1L: 3.270 190 204 374 Codice a barre per confezione da sei bottiglie: 3.270 190.430.049 Timbro sanitario: FR 23-013 -003 CE Da consumarsi preferibilmente entro: 29 agosto 2020 e 30 agosto 2020 Numero lotto: 20 092 ZY e 20 093 ZY.

Carrefour Italia sottolinea che “tali referenze non sono state distribuite in Italia e che il richiamo ha interessato solamente il mercato francese.

Le confezioni di latte a marchio Carrefour attualmente in assortimento nel nostro Paese sono dunque sicure per il consumo“.