L'aeroporto di Orio al Serio è in riapertura, via libera ai voli con passeggeri per il famoso scalo bergamasco.

L’aeroporto di Orio al Serio è in riapertura. Con effetto immediato sarà possibile imbarcare voli con passeggeri da Bergamo a diverse destinazioni. A darne notizia è stata Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha sancito la fase 2 per la struttura aeroportuale.

Riapertura di Orio al Serio

Dal 12 marzo 2020 lo scalo era aperto solo ai voli sanitari, di emergenza e di Stato per via del Coronavirus. Con l’inaugurazione della fase 2, finalmente, riapre al traffico aereo: si tratta della prima struttura in Lombardia ad averlo fatto. Dall’avvento della pandemia, infatti, in base ai decreti emanati dal Governo gli aeroporti avevano chiuso i battenti, o limitato enormemente il traffico, fino a successiva comunicazione.

Orio al Serio è stato l’unico scalo lombardo ad aver permesso l’atterraggio di voli provenienti dall’estero con a bordo medici e materiali, delegazioni straniere e politici, scelta strategica e fondamentale per la gestione della pandemia nel nostro Paese.

La Sacbo, società che gestisce l’aeroporto, ha ricordato in una comunicazione il grande supporto fornito durante l’emergenza.





Aeroporti semi chiusi per il Covid-19

La Sacbo ha inoltre permesso l’arrivo di merci aeree e voli di posizionamento, grazie all’assistenza del personale e di BGY International Services, oltre al supporto della torre di controllo e degli enti di Stato.

Malpensa invece consente l’operatività sul Terminal 2 dall’inizio della pandemia Coronavirus, non è ancora dato sapere quando riaprirà il T1. La Sea, società che gestisce gli scali milanesi, si sta preparando per la riapertura durante la fase 2 e sembra manterrà attivo un solo terminal, estendendone il servizio.