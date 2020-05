Tutte le principali novità in merito alle autoscuole e al rinnovo delle patenti di guida, come altri permessi, durante la fase 2 del Coronavirus.

La fase 2 dell’emergenza Coronavirus è già iniziata ma le autoscuole rischiano di rimanere chiuse fino a settembre, lasciando a casa almeno 30mila dipendenti. In Italia ce ne sono infatti circa 7mila e, purtroppo, molte di queste restano ufficiosamente aperte al pubblico ma senza possibilità di erogare servizi al cittadino.

Autoscuole in fase 2

Dagli inizi di marzo è in vigore lo stop ad iscrizioni e corsi per il conseguimento delle patenti, i soldi mancano e titolari continuano a pagare le spese legate ad utenze, contributi, assicurazioni, bolli, affitti dei locali e persino box auto. Molti cittadini, inoltre necessitano di rinnovo della patente, senza contare la categoria degli autisti professionali, che devono rinnovare la carta di qualificazione del conducente.

Come effetto del decreto, non sono previste lezioni online per le autoscuole, che stanno comunque operando alla sanificazione dei locali e organizzandosi nella speranza di riaprire quanto prima.





Rinnovo patenti durante il Coronavirus

Per quanto riguarda il rinnovo della patente, la validità di quelle scadute in data successiva al 31 gennaio 2020 (circolare M.I.T. nr. 0009209 del 19.3.2020) viene prorogata fino al 31 agosto 2020. Stessa proroga ha effetto anche sul certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori, mentre per la carta di qualificazione del conducente (CQC) si anticipa la data al 30 giugno 2020.

Il segretario dell’Unione Nazionale Autoscuole, Emilio Patelli, ha dichiarato: “Non sappiamo se potremo riaprire il 18 maggio, il 1° giugno o a settembre. Di certo saremo chiusi fino al 17 maggio, poi chissà”. Eppure, in base a quanto da lui affermato, si potrebbe desumere l’apertura delle autoscuole secondo la lista dei codici Ateco delle attività.