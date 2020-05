Nel pomeriggio di martedì 5 maggio si è consumato un femminicidio a Serramanna: un uomo ha ucciso la moglie tentando poi il suicidio.

Tragedia a Serramanna, comune in provincia di Cagliari, dove nel tardo pomeriggio di martedì 5 maggio 2020 ha avuto luogo un femminicidio. Un uomo di 57 anni ha ucciso la moglie con ripetute coltellate prima di tentare il suicidio. Le sue condizioni sono ora gravissime e si trova ricoverato all’ospedale Brotzu del capoluogo sardo.

Femminicidio a Serramanna

L’episodio si è verificato intorno alle 18:30 in via Turati, precisamente al numero 42. Tra Giovanni Murtas e sua moglie Marisa Pireddu sarebbe nata un’accesa lite che ha portato l’uomo ad afferrare un coltello e a pugnalare ripetutamente la moglie in diverse parti del corpo fino a farla morire sul colpo. A quel punto, stando alle prime ricostruzioni della vicenda, avrebbe tentato di uccidersi colpendosi con un fendente al torace.

A dare l’allarme alle forze dell’ordine è stato il fratello di Giovanni che vive nelle casa a fianco e ha sentito le urla.

Il figlio della coppia, un ragazzo di 29 anni, al momento del delitto non si trovava nell’abitazione. Immediato l’arrivo dei militari, che recatisi nell’abitazione hanno trovato l’uomo con la lama conficcata nel torace in condizioni gravissime. Hanno quindi chiamato i sanitari del 118 che, giunti sul posto con un elisoccorso, l’hanno trasportato in ospedale dove si trova piantonato dai Carabinieri. Qualora dovesse sopravvivere sarà arrestato con l’accusa di omicidio.

A indagare su quanto accaduto saranno i militari della compagnia di Sanluri coordinati dal Pubblico Ministero di turno Nicola Giamarassi. Il medico legale Roberto Demontis si occuperà invece di analizzare il corpo della vittima.