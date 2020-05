Le previsioni per le prossime ore preannunciano un drastico cambiamento delle condizioni meteo sul nostro Paese, con piogge e temporali in arrivo.

Nella giornata di mercoledì 6 maggio si preannuncerà un drastico cambiamento per le condizioni meteo sul nostro Paese, con l’arrivo di numerosi temporali che faranno dimenticare le giornate soleggiate di quest’ultima settimana. Stando alle recenti previsioni dei meteorologi infatti, vortici di aria fredda provocheranno la formazione di piogge che andranno a colpire in particolar modo le regioni del Centro e del Sud della penisola. Previste in alcuni casi anche perturbazioni caratterizzate da grandine e forti raffiche di vento.



Meteo, in arrivo piogge e temporali

Malgrado uno scenario meteorologico relativamente mite, ad eccezione di qualche nube sparsa sui cieli delle regioni nordorientali e del Centro Sud, nelle prossime ore l’arrivo di correnti d’aria fredda provenienti dall’Europa orientale freneranno l’avanzata dell’anticiclone africano e provocheranno focolai temporaleschi che di abbatteranno su diverse regioni del Centro e del Sud, a partire dalle Marche, dall’Abruzzo e dal Lazio, per poi proseguire verso le ore serali con rovesci e temporali che si concentreranno su Molise, Puglia e Basilicata.

La netta differenza tra la temperatura atmosferica mite e i vortici freschi provenienti da Est faciliteranno inoltre lo sviluppo di perturbazioni cariche di energia anche sulle zone alpine delle regioni del Nord, in particolare in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

Le temperature massime si manterranno invece su valori in calo per tutta la giornata, con massime di 19-22 gradi al Nord, di 19-20 gradi sul versante adriatico della penisola e tra i 22 e i 27 gradi sul versante tirrenico e in Sicilia, zone queste ultime che beneficeranno di un maggiore irraggiamento solare.