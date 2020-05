È morto Florian Schneider, aveva fondato i Kraftwerk

Florian Schneider, il fondatore dei Kraftwerk, è morto all'età di 73 anni.

È morto a 73 anni Florian Schneider, membro efondatore dei Kraftwerk. A dare la triste notizia è il produttore Mark Reeder con una post su Facebook cancellato poco dopo. Ulteriori dettagli sulla scomparsa di Schneider sono stati forniti diverse ore dopo dalla rivista Billboard che scrive: “Il cofondatore dei Kraftwerk Ralf Hütter ha dato la triste notizia: l’amico e socio per molti decenni Florian Schneider è morto dopo una breve battaglia contro il cancro pochi giorni dopo il suo 73esimo compleanno”. Secondo quanto riferito dal Guardian, inoltre, la morte sarebbe avvenuta già una settimana fa e ci sarebbe stato un funerale in forma privata.

Morto il fondatore dei Kraftwerk Florian Schneider

Come noto, Florian Schneider aveva fondato i Kraftwerk nel 1970 insieme all’amico Ralf Hütter. I due frequentavano la Academy of Arts di Remscheid e successivamente studiarono insieme a Düsseldorf. Il loro gruppo di musica elettronica, in quasi 50 anni di carriera, ha pubblicato album di fondamentale importanza per lo sviluppo del genere, rimasti come dei veri capisaldi per tutte le generazioni successive. Parliamo di Autobahn, Radio-Activity e Trans-Europe Express, dischi in grado di coniugare una qualità artistica altissima ad un successo di pubblico altrettanto elevato.

E poi le canzoni, con quelli che oggi chiameremo singoli. Impossibile non citare The model, che raggiunse il primo posto della classifica inglese nel 1982, e The robots.





L’ultimo album ufficiale dei Kraftwerk fu Tour de France Soundtracks del 2003, pubblicato proprio in occasione del centenario della gara ciclistica francese. Schneider fu insieme a Hütter l’unico componente fisso della band, che nell’immaginario artistico si presentava come un collettivo robotico in cui le macchine avevano più importanza delle persone che le manovravano (utilizzavano manichini per foto promozionali e in alcuni casi per le esibizioni). Nel 2008 Schneider lasciò la formazioni, che comunque continuò ad esibirsi in giro per il mondo.