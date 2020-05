Il plasma iperimmune è in sperimentazione al San Matteo di Pavia e all'ospedale di Mantova: Giovanni Rezza ha descritto la possibile cura.

Capofila della sperimentazione del plasma iperimmune, in Italia, è l’ospedale San Matteo di Pavia, che già dalla fine dello scorso mese di marzo ha curato in questo modo (e con successo) molti pazienti positivi al coronavirus. A seguire l’esempio pavese è stato l’ospedale Carlo Poma di Mantova. Per Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute e rappresentante italiano del Consiglio dell’Oms, “la terapia con il plasma è promettente. Credo che sarà una strada importante da percorrere”. Tuttavia, ha precisato: “Serve ancora tempo per valutare la sperimentazione”. Sulla questione si è scatenato un dibattito. Il primario del Carlo Poma di Mantova, De Donno, fa sapere: “Trattati 58 pazienti con il siero iperimmnue: tutti guariti“. I pazienti, inoltre, “non hanno riscontrato irregolarità”. In merito alla terapia basata sul plasma iperimmune è intervenuto anche Giovanni Rezza, responsabile del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità. Intervistato a Radio Radio ha mostrato soddisfazione per il riscontro ottenuto, ma precisa: “Difficile trattamento su larga scala”.

Plasma iperimmune, il commento di Giovanni Rezza

L’anticorpo monoclonale messo a punto in Olanda e descritto sulla rivista Nature Communications ha dimostrato di saper neutralizzare sia il Covid-19 sia la Sars.

Alcuni studiosi non escludano possa diventare futura cura contro il nuovo coronavirus.

A tal proposito, Giovanni Rezza ha commentato: “Non ho letto l’articolo di Nature, ma si tratta di una rivista estremamente prestigiosa. Vediamo se l’articolo dà risultati definitivi o se invece è definitorio”. Poi ha tenuto a sottolineare: “Ho paura solo che non sia facilissimo applicare questo trattamento su larga scala, perché presuppone che venga fatta un’aferesi da parte di donatori, che sono pazienti convalescenti o che hanno superato la malattia, i quali devono avere un elevato titolo anticorpale. Questo sarebbe l’unico limite”.





E ancora: “Se i risultati mostrassero un’evidenza di efficacia elevata sarebbe un successo non solo per la ricerca italiana, ma per tutti. Ripeto, con i limiti che ha questo tipo di trattamento che non prevede una produzione sintetica industriale su larga scala. Altro punto è che potrebbe preludere alla messa a punto di una produzione sintetica di anticorpi che possono neutralizzare il virus e proteggere. Io la vedrei molto bene. Speriamo”. Quindi ha fatto sapere: “Ora leggerò l’articolo su Nature”.