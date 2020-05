I due ragazzi che si sono innamorati durante l'epidemia di coornavirus guardandosi dai balconi hanno finalmente avuto il loro primo incontro.

Paola e Michele, i due ragazzi che si sono innamorati durante il lockdown imposto dal coronavirus guardandosi dal balcone, hanno finalmente avuto il loro primo incontro. Grazie al fatto che nella fase 2 si è reso possibile andare a far visita ai propri congiunti, hanno trovato una pausa pranzo per vedersi.

Innamorati dal balcone a Verona si incontrano

La coppia si è conosciuta durante i flash-mob quotidiani delle 18:00 tenutisi nella prima fase dell’epidemia. 39 anni lei e 38 anni lui, hanno iniziato a parlarsi a distanza per poi passare in breve tempo ai social e alle videochiamate. E così, mentre prima di questa situazione si erano soltanto incrociati nel loro quartiere, il Borgo Santa Croce di Verona, hanno scoperto di essere fatti l’uno per l’altra e si sono innamorati.

Una storia che è diventata un simbolo del modo di vivere l’amore ai tempi del coronavirus tanto da aver riscontrato interesse anche a livello internazionale. Il Times per esempio ha parlato della loro relazione menzionando l’isolamento fatto di telefonate e dediche dai balconi con tanto di applausi di amici e vicini di casa.

“Ci siamo abbracciati fortissimo, ci siamo detti ti amo. Tremavano entrambi“, ha raccontato Paola. Per il momento sono riusciti soltanto a incontrarsi in pausa pranzo, ma ora stanno organizzando una cena a casa di lei. “Non abbiamo alcuna intenzione di correre. Ci vogliamo gustare questo momento, lentamente, passo dopo passo. Possibilmente mano nella mano“, ha spiegato.