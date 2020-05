48 ore dopo l'inizio della Fase 2 torna l'inquinamento nei pressi di Napoli, con sversamenti di rifiuti illeciti nel canale di Agnena.

Con la Fase 2 è tornato anche l’inquinamento: 48 ore dopo la fine del lockdown il canale di Agnena (vicino a Napoli) versa in condizioni allarmanti, con acqua nera e odore insopportabile. La denuncia arriva dal Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli. “Il riapriamo tutto ha fatto subito rima con il distruggiamo tutto”, denuncia il Consigliere

Fase 2 e il ritorno dell’inquinamento a Napoli

Durante la Fase 1 abbiamo assistito a miglioramenti sul fronte ambientale. Il livello di inquinamento nelle grandi città è sceso, mentre gli animali passeggiavano nei centri abitanti in assenza dell’uomo. Con l’arrivo della Fase 2, però, tutto sembra essere destinato a tornare nella condizione pre-coronavirus.

Lo dimostra la situazione al canale di Agnena sul Litorale Domitio a Varcaturo (Napoli). 48 ore dopo la fine della fase 1, c’è stato un versamento di acque di scarico, probabilmente un atto illecito. Il mare è diventato nero e maleodorante, dopo che aveva riacquistato il suo splendore e trasparenza, anche grazie al fermo imposto dal lockdown.

A denunciare la situazione è Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale, con un post su Facebook.

“Vincenzo De Luca e Sergio Costa vogliamo fare qualcosa per questo scempio assurdo? Vogliamo finalmente trovare una soluzione? Purtroppo noi siamo molto peggio del virus e se in futuro non andremo più al mare sul litorale Domizio non sarà di certo colpa del coronavirus”, si legge nel post del Consigliere Regionale.