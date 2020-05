Con la fine del lockdown e l'inizio della Fase 2 decine di persone a Milano ne hanno approfittato per uscire di casa e recarsi in massa sui Navigli.

L’inizio della Fase 2 a Milano sembra essere caratterizzato da una sorta di senso di impunità generale, che ha indotto numerosi cittadini della metropoli lombarda a uscire di casa e recarsi in massa sui Navigli e in Darsena. Sono diverse infatti le immagini che al momento stanno girando sui principali social network che mostrano decine di persone passeggiare tranquillamente nelle vie cittadine, la maggior parte di esse prive inoltre dei dispositivi di protezione individuale come guanti o mascherine. Il tutto mentre Milano e la Lombardia continuano ad essere l’epicentro della pandemia di coronavirus nel nostro Paese, con oltre 30mila casi attualmente positivi soltanto nelle ultime 24 ore.