La famiglia di Antonio Nogara, l'imprenditore morto suicida a Napoli, precisa: "Non c'entra la crisi economica".

Sono in corso le indagini per ricostruire le motivazioni che hanno spinto Antonio Nogara (imprenditore 58enne morto suicida nella sua fabbrica di Barra, nella periferia di Napoli) a compiere il tragico gesto. Quello che in un primo momento sembrava essere il frutto del lockdown prolungato e delle difficoltà economiche appare, ora, come qualcosa di diverso, forse legato più ai timori dell’uomo e alla sua storia di depressione che alle conseguenze dell’emergenza coronavirus. È quanto è emerso dai colloqui tra la moglie, Anna, e il sindaco di Cercola, Vincenzo Fiengo.

I motivi del tragico gesto

È un quadro nuovo quello che emerge, col passare delle ore. Si apprende così che l’impresa di Nogara – per quanto messa in difficoltà dalle norme anti-contagio imposte dal governo – era solida e con ogni probabilità sarebbe riuscita a risollevarsi nonostante la chiusura.

Ma Antonio la pensava diversamente e, spiega la famiglia, temeva di non farcela. Su di lui pesava il suo passato, la depressione di cui aveva già sofferto e che forse è tornata a fare capolino proprio nel momento più buio per gli affari. Troppa l’angoscia per la sua attività, mentre attendeva che arrivassero i fondi per la cassa integrazione; troppa la preoccupazione per il destino dei suoi dipendenti. Tutti i conoscenti lo descrivono come un uomo dall’animo sensibile e attento al prossimo e oggi lo ricordano con frasi affettuose e commosse tramite i social network.

“È stata una notizia terribile dal punto di vista umano, che ha scosso tutti” conferma il sindaco di Cercola in un’intervista rilasciata a Fanpage. “La famiglia però ci ha tenuto subito a precisare che non c’entra la crisi economica. L’azienda è sana, non ci sono debiti e non c’entra assolutamente nulla con questo tragico gesto.

L’auspicio è che non se ne faccia un simbolo di una situazione di crisi economica per il coronavirus, perché non è così”.

Imprenditore suicida a Napoli: la lettera

Il dramma si è consumato a Napoli, dove un 58enne imprenditore e proprietario di una fabbrica si è suicidato per motivi ancora da ricostruire. L’uomo avrebbe lasciato sul posto una lettera d’addio ai suoi cari (la figlia Federica e la moglie Anna, in particolare).

Antonio Nogata si è impiccato utilizzando una fune nella sua piccola azienda che si occupa di manifatture in legno e ferramenta che si trova in via Murelle, non distante dalla stazione di San Giovanni a Teduccio, nel cuore di Napoli Est.





L’uomo è stato ritrovato appeso alla fune da parte dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constattare il decesso.

In un primo momento si è ricondotto il gesto alla crisi economica (che ha già messo in ginocchio parte del ceto medio in tutto il Paese) dovuta al lockdown terminato il 4 maggio.

Dopo sessanta giorni di chiusura forzata, le spese accumulate e la preoccupazione di dover far fronte a una crisi prolungata avrebbero spinto definitivamente l’uomo a togliersi la vita.