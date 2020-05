Un'infermiera, impegnata nell'emergenza coronavirus, è stata violentata in un un parcheggio del centro di Napoli: il racconto.

Francesca, nome di fantasia, è un’infermiera di 48 anni, in prima fila nella lotta al coronavirus, ed è stata violentata a Napoli in un parcheggio. La donna, in questo periodo molto impegnata sul lavoro per via dell’emergenza coronavirus, è stata vittima di violenza sessuale in pieno giorno e nel centro della città, dove tra l’altro ci sono molte telecamere. Nello specifico ci riferiamo a Corso Arnaldo Lucci, nel parcheggio della Metropark. Il racconto, fornito dalla donna in una sua intervista a Repubblica, delinea un quadro ancora più aspro di quanto accaduto: “Continuava a ripetere: fammi fare quello che voglio o ti uccido. Stai ferma e non urlare. Non era un uomo, era una bestia quello che per quarantacinque minuti mi è stato addosso. Era il doppio di me e tutto il suo peso era sulla mia schiena. Si arrabbiava, perché avevo i jeans troppo stretti e non riusciva a levarmeli. Quarantacinque minuti in cui ho capito che la mia paura più forte era quella di morire”.

L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine, si tratta di un cittadino senegalese irregolare in Italia.

Napoli, violentata infermiera in un parcheggio

“Sono infermiera in una struttura pubblica – ha detto Francesca – Lavoro in un reparto di Psichiatria dove ci stiamo occupando dei reduci del Covid. Escono traumatizzati dalla malattia e noi li seguiamo con affetto e attenzione. Domenica, dopo il lavoro, stavo tornando a casa, ad Avellino, e dopo aver preso la metropolitana ero arrivata alla Metropark in anticipo. L’autobus per Avellino, a causa della riduzione delle corse per l’emergenza Covid, sarebbe partito un’ora dopo. Alle due e mezza del pomeriggio non c’era anima viva, così mi sono seduta su una panchina ad aspettare”.

Poi il traumatico incontro con il suo stupratore: “All’improvviso quest’uomo grande e grosso ha scavalcato una recinzione ed è venuto verso di me. Ho subito avuto paura, aveva l’aria minacciosa. Mi ha afferrato un braccio. Io ho subito pensato a una rapina: così, per salvarmi, gli ho dato la borsa. Prendi tutto, ci sono i soldi, ho detto. La risposta mi ha raggelato. Ha detto: Non voglio i tuoi soldi, quelli ce li ho. Poi mi ha strattonato e scaraventato per terra. Ho visto il mio cellulare volare via, mi ha strappato il giubbino di dosso. Ho capito che per me era finita“.





L’infermiera è riuscita a prendere tempo

Francesca è riuscita a trovare un modo per provare a difendersi dall’uomo: “Ho pensato di essere più forte io. Ho mentito per salvarmi. Gli ho detto di non farmi male perché ero incinta, gli ho detto che non riuscivo a respirare e che avevo bisogno di acqua, e poi gli ho detto che se arrivava qualcuno sarebbe stato arrestato. Ma lui continuava a cercare di strapparmi i jeans. La mia schiena era a pezzi, il collo pieno di lividi. Diceva: Se urli ti uccido e poi mi levava la mano dalla bocca nel tentativo di girarmi e mettermi con la schiena a terra. Mi sono aggrappata a un cassonetto dei rifiuti per impedirglielo. Fino a quando non è arrivato l’autobus. L’autista ha visto cosa stava succedendo, è sceso e ha cominciato a urlare. Intanto però è arrivato l’Esercito. Tre militari lo hanno circondato e a quel punto io sono riuscita ad alzarmi e mi sono rifugiata sull’autobus. Poi è arrivata anche la polizia, quattro volanti per bloccare quell’essere immondo. Non mi hanno lasciato più. Mi hanno portato in ospedale, per reazione mi è salita la febbre, tale è stato lo choc. La polizia ha avvertito mio marito. Hanno visto i filmati, alcuni poliziotti non ce l’hanno fatta a guardare fino alla fine per la rabbia e il disgusto. Ma voglio dire grazie alla dirigente delle volanti (il vice questore Francesca Fava, ndr), che ha capito cosa ho vissuto”.