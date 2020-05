Incidente stradale fatale per Loreto Rizzo: morto a 37 anni

Terribile incidente stradale a Salerno dove un uomo di 37 anni, Loreto Rizzo, ha perso la vita a causa di uno scontro con altri tre veicoli.

Dramma nel salernitano dove, a causa di un incidente stradale, a perdere la vita è stato Loreto Rizzo, giovane ragazzo di 37 anni. Il terribile impatto si è registrato nella serata di mercoledì 6 maggio, in via Macchia, a Montecorvino Rovella. Un incidente stradale a seguito del quale ha perso la vita il 37enne. Violento l’impatto tra due auto, andate distrutte dopo il sinistro. Insieme al giovane presenti altre due persone che sono rimaste ferite ma non sembrerebbero in pericolo di vita. Nell’impatto, stando alle prime ricostruzioni, il veicolo si è ribaltato e la vittima è rimasta schiacciata dalle lamiere. Sul posto sono arrivati immediatamente le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, che hanno cercato subito di liberare le persone intrappolate nelle auto, e tre ambulanze provenienti da Battipaglia ed Eboli.

Incidente stradale: morto Loreto Rizzo

Tre feriti coinvolti nell’incidente stradale in cui ha perso la vita Loreto Rizzo sono stati trasportati urgentemente al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Battipaglia; secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbero in condizioni gravi e sottoposti subito ai primi accertamenti e alle cure sanitarie.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente stradale che ha coinvolto le tre autovetture in maniera così grave. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale caserma.





L’incidente molto violento ha subito scosso la comunità di Bellizzi, soprattutto per la terribile perdita di Loreto Rizzo. Immediati gli attestati di vicinanza e di solidarietà da parte di tutti, mentre si cercherà di far luce sulle dinamiche che possono aver portato all’impatto tra le vetture sulla strada provinciale 164, percorsa spesso dagli abitanti di Bellizzi e Battipaglia e Montecorvino Rovella.