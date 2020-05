Thai Airways lascia Malpensa, chiusi gli uffici e personale licenziato

Dopo aver annunciato lo stop per questa estate, la compagnia thailandese Thai Airways ha deciso di lasciare definitivamente l'aeroporto di Malpensa.

Doveva essere solo uno stop temporaneo previsto per l’estate ma alla fine Thai Airways ha deciso di abbandonare definitivamente la propria base all’aeroporto di Malpensa, chiudendo gli uffici operativi e licenziando tutto il personale presente che invece si aspettava una ripresa dei voli per il mese di ottobre. Al momento non sono giunti ulteriori dettagli ma è molto probabile che la chiusura sia stata dettata anche dallo stop prolungato dei voli provocato dal lockdown anti coronavirus.



Thai Airways chiude la base a Malpensa

La notizia della chiusura della base milanese da parte della compagnia aerea thailandese è stata anticipata nel pomeriggio del 7 maggio da alcuni esponenti dei sindacati come Raffaele Del’Erba, della UilTrasporti: “Stiamo ancora aspettando conferme ufficiali, ma è certo”, ma anche Luigi Liguori, della Filt Cgil: “Per ora è arrivata ai lavoratori una mail dalla Thailandia, non abbiamo ancora date e modalità precise”.

LEGGI ANCHE: Coronavirus: Beria (PoliMi), ‘per treni e aerei distanziamento non è sostenibile’

Nei giorni scorsi, a seguito delle conclamate difficoltà finanziare della compagnia, era stata ventilata la possibilità di una ricapitalizzazione pubblica per evitarne lo stop definitivo, che tuttavia è arrivato lo stesso. Prima della chiusura, Thai Airways operava cinque collegamenti a settimana tra Bangkok e Malpensa con velivoli Airbus A350.

Con lo stop della compagnia ci sono stati ovviamente anche effetti a cascata sui dipendenti dei servizi annessi, come quelli di handling e catering, che per il momento sono però fortunatamente coperti dalla cassa integrazione.