Nove giovani sono stati sanzionati dai vigili per aver creato un assembramento in piazza, senza l'uso di mascherina.

Nove ragazzi di età compresa tra 14 e 16 anni sono stati multati dai vigili urbani di Camaiore, in provincia di Lucca, per aver creato assembramento in piazza per giunta senza mascherina. I giovani si erano dati appuntamento per ritrovarsi e riabbracciarsi dopo mesi di lockdown violando però le disposizioni anti contagio.

Assembramento senza mascherina a Camaiore

Avendoli visti in gruppo e senza le protezioni necessarie, le forze dell’ordine hanno provveduto a sanzionarli per aver violato il rispetto delle distanze interpersonali. Ognuno di loro dovrà ora pagare una multa di 400 euro che in forma ridotta sono circa 280. Ovviamente il pagamento reale avverrà ad opera dei genitori.

Il sindaco Alessandro Del Dotto, intervenuto sull’episodio, ha fatto un appello ai genitori chiedendo loro di vigilare che i ragazzi rispettino le regole.

Pur consapevole delle difficoltà che molte famiglie si stanno trovando ad affrontare in tale momento, dettate dal ritorno al lavoro a scuole ancora chiuse, ha ribadito che dai loro comportamenti e da quelli dei figli dipendono vite umane e futuro economico del paese.





“Mi rendo conto che siano temi complicati e che alla vostra età sono solo discorsi che si sentono distrattamente dai genitori. Ma purtroppo il virus ci ha obbligati a rispettare delle regole che a volte non capiamo“, ha spiegato rivolgendosi direttamente ai ragazzi. Ha infine dichiarato che se non accettiamo e veniamo meno alle responsabilità che ci vengono assegnate, le conseguenze saranno gravissime e nessuno potrà assicurare loro la spensieratezza degli anni più belli.